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Контракт с «Горэлектротрансом» на перевозку пензенцев троллейбусами заключен на 2 месяца

16:00 | 09.05.2017 | Общество

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Пенза, 9 мая 2017. PenzaNews. Муниципальный контракт на выполнение работ по осуществлению регулярных перевозок пассажиров и багажа троллейбусами по маршрутам №№1, 2, 6, 7, 8 и 9, который управление транспорта и связи Пензы заключило с ООО «Городской электрический транспорт» («Горэлектротранс») 3 мая 2017 года, рассчитан на два месяца. Это следует из документации, опубликованной на портале госзакупок.

Контракт с «Горэлектротрансом» на перевозку пензенцев троллейбусами заключен на 2 месяца

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Соответствующий электронный аукцион был объявлен 3 апреля, а его итоги подведены спустя почти три недели.

Заявка компании «Горэлектротранс», которая оказалась единственной, была признана соответствующей требованиям законодательства и условиям заказчика.

В результате с частной организацией был заключен контракт по начальной (максимальной) цене — более 19 млн. рублей. Источником финансирования является бюджет Пензы.

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Эта сумма включает в себя все расходы по выполнению работ, в том числе уплату налогов и сборов.

Сумма субсидии на возмещение недополученных доходов, связанных с перевозкой отдельных категорий граждан, которые пользуются льготным и бесплатным проездом, включена в цену контракта и дополнительно не возмещается.

При расчете начальной цены контракта учитывались, в частности, следующие показатели: затраты на перевозку пассажиров на два месяца — 38 млн. 177 тыс. 352 рубля; количество перевезенных пассажиров — более 1,2 млн. человек, в том числе почти 155 тыс. — по льготному тарифу; стоимость 1 км пробега с учетом доходов от перевозки пассажиров — 36 рублей 46 копеек.
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