В мэрии Пензы прошел торжественный прием ветеранов Общество

Пенза, 9 мая 2017. PenzaNews. Торжественный прием ветеранов, организованный в честь 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, состоялся в администрации Пензы во вторник, 9 мая.

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Тех, кто ковал Победу на фронтах и в тылу, поздравили первые лица города и области.

Обращаясь к ветеранам, губернатор Иван Белозерцев пожелал им крепкого здоровья.

«Желаю, чтобы рядом с вами всегда находились родные, близкие люди, которые любят вас, которые благодарны вам за ваш великий подвиг, и чтобы вы как можно дольше жили и помогали нам в развитии Пензы и региона», — сказал он.

В свою очередь мэр Пензы Виктор Кувайцев подчеркнул, что День Победы является священным праздником для россиян, который болью и гордостью отзывается в сердце каждого.

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«Мы склоняем головы перед теми, кто во имя свободы, во имя живущих ныне и грядущих поколений героически сражался на фронтах и трудился в тылу, кто, вернувшись с войны, не жалея своих сил и здоровья, восстанавливал разрушенное народное хозяйство. Дорогие ветераны, несмотря на возраст и невзгоды, вы по-прежнему в строю. Мы равняемся на вас и всегда будем верны тем традициям, которое заложило ваше поколение, защитившее и возродившее страну», — отметил глава администрации города.

Как сообщает пресс-служба мэрии Пензы, в рамках приема перед гостями выступили творческие коллективы города.