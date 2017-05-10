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Автобусы на газомоторном топливе появятся в Пензе к осени — губернатор

15:02 | 10.05.2017 | Общество

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Пенза, 10 мая 2017. PenzaNews. Около 50 новых автобусов большой вместимости, работающих на газомоторном топливе, будет приобретено в Пензе к осени 2017 года. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев.

Автобусы на газомоторном топливе появятся в Пензе к осени — губернатор. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По его словам, денежные средства на эти цели предусмотрены в бюджете региона.

«К осени в Пензе должны появиться около 50 новых больших автобусов на газомоторном топливе. Из областного бюджета на это выделено 100 млн. [рублей] субсидий», — написал глава региона в своем «Твиттере» в среду, 10 мая.

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Ранее Иван Белозерцев провел в правительстве региона совещание, в ходе которого дал ответственным лицам поручение ускорить создание передвижных и дополнительных стационарных заправочных станций, а также дооснащение уже имеющихся объектов для заправки транспорта на газомоторном топливе.

Как поясняется на сайте администрации Пензы, средства из регионального бюджета будут выделены на условиях софинансирования. Размер субсидии составит 25%, но не более 2 млн. рублей на единицу подвижного состава. При этом стоимость одного автобуса ориентировочно может достигать 8,5 млн. рублей.

В бюджете Пензы на софинансирование покупки транспорта предусмотрено 10 млн. рублей.
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