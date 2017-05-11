В Пензе подвели итоги работы Общественной палаты четвертого состава Общество

Пенза, 11 мая 2017. PenzaNews. Итоговое пленарное заседание четвертого состава Общественной палаты Пензенской области состоялось в минувшую среду, 10 мая.

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По словам секретаря Общественной палаты региона Владимира Подобеда, члены палаты осуществляли взаимодействие с общероссийскими, региональными и местными общественными объединениями, другими институтами гражданского общества, находили более эффективные формы сотрудничества с представителями власти в решении актуальных вопросов региона.

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Он отметил, что при участии региональной палаты сформированы и осуществляют деятельность общественные советы при 21 исполнительном органе государственной власти Пензенской области, в составы которых включены только представители институтов гражданского общества и профильные эксперты.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, Общественная палата Пензенской области четвертого состава завершит свою деятельность в июне, после чего к исполнению обязанностей приступят члены палаты пятого состава.