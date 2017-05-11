11:46:06 Четверг, 11 мая
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы

В Пензе подвели итоги работы Общественной палаты четвертого состава

09:26 | 11.05.2017 | Общество

Печать

Пенза, 11 мая 2017. PenzaNews. Итоговое пленарное заседание четвертого состава Общественной палаты Пензенской области состоялось в минувшую среду, 10 мая.

В Пензе подвели итоги работы Общественной палаты четвертого состава

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По словам секретаря Общественной палаты региона Владимира Подобеда, члены палаты осуществляли взаимодействие с общероссийскими, региональными и местными общественными объединениями, другими институтами гражданского общества, находили более эффективные формы сотрудничества с представителями власти в решении актуальных вопросов региона.

Читайте также

Губернатор утвердил 11 членов Общественной палаты Пензенской области

Он отметил, что при участии региональной палаты сформированы и осуществляют деятельность общественные советы при 21 исполнительном органе государственной власти Пензенской области, в составы которых включены только представители институтов гражданского общества и профильные эксперты.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, Общественная палата Пензенской области четвертого состава завершит свою деятельность в июне, после чего к исполнению обязанностей приступят члены палаты пятого состава.
Актуальное
Читайте также
В Пензенской области намечено трудоустроить почти 5 тыс. подростков В Пензе 12 мая пройдет танцевальный флешмоб «Сохрани жизнь! #SlowDown!»
В Пензе уволен полицейский, выдавший водительское удостоверение за 100 литров бензина В Пензе компания оштрафована за тараканов в магазине «Застава»
В Заречном подвели итоги фестиваля детских и молодежных СМИ «В центре внимания» Полиция разыскивает жителя села Троицкого, пропавшего почти два месяца назад
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама