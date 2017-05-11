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В Пензе 14 мая будет открыт сезон на детской железной дороге

09:38 | 11.05.2017 | Общество

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Пенза, 11 мая 2017. PenzaNews. Открытие 32-го летнего сезона работы пензенской детской железной дороги намечено на воскресенье, 14 мая.

В Пензе 14 мая будет открыт сезон на детской железной дороге

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Торжественное мероприятие начнется с торжественного построения нынешних воспитанников малой магистрали и ее выпускников.

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После окончания торжественной части состоится праздничный рейс по маршруту от станции «Пионерская» до станции «Сосновка».

Как сообщила ИА «PenzaNews» пресс-секретарь Пензенского региона КбшЖД Светлана Затуливетер, в день открытия состав под управлением юных железнодорожников совершит семь рейсов.

«В дальнейшем детская железная дорога на протяжении всего лета будет работать четыре дня в неделю — по средам, четвергам, субботам и воскресеньям с 10.00 до 16.00. За это время около 300 пензенских школьников на практике освоят полученные теоретические знания, а в путешествие по магистрали отправятся более 7 тыс. жителей и гостей города», — добавила собеседница агентства.
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