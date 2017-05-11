В Кузнецке началась подготовка к реконструкции фонтана Общество

Кузнецк, 11 мая 2017. PenzaNews. Работы по подготовке к реконструкции фонтана на центральной площади начаты в Кузнецке Пензенской области.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Они будут проведены на средства программы «Формирование современной городской среды». Ожидается, что на ремонт фонтана будет потрачено около 5,5 млн. рублей.

В настоящее время разрабатывается проектно-сметная документация.

По словам первого заместителя главы администрации Кузнецка Владимира Трошина, будет отремонтирована насосная станция, помещение, а также заменено все оборудование.

«Будут заменены сети водоснабжения, канализация, электроснабжение. Будет проведен капитальный ремонт ванной фонтана, которая в настоящее время негерметична», — цитирует вице-мэра пресс-служба администрации Кузнецка.