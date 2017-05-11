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На улице Мира в Пензе завершен снос здания бара

18:41 | 11.05.2017 | Общество

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Пенза, 11 мая 2017. PenzaNews. Работы по сносу объекта самовольного строительства по адресу: Пенза, улица Мира, 16А, в котором ранее располагался бар «Феникс», полностью завершены. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе городской администрации.

На улице Мира в Пензе завершен снос здания бара. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В 2009 году решением Первомайского районного суда Пензы были удовлетворены исковые требования администрации города о сносе указанного объекта. Основанием явилось осуществление строительных работ без получения соответствующего разрешения при отсутствии согласованной проектно-сметной документации на земельном участке, не отведенном для этих целей», — пояснили в мэрии.

В пресс-службе добавили, что все эти годы ответчик уклонялся от исполнения решения суда, в связи с чем снос здания был осуществлен в принудительном порядке.

Демонтировать незаконное строение на улице Мира в Пензе начали в апреле 2017 года. Планируется, что понесенные в связи с этим расходы будут взысканы с должника.
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