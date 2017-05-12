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В Пензе завершился отбор участников всемирного фестиваля молодежи

16:14 | 12.05.2017 | Общество

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Пенза, 12 мая 2017. PenzaNews. Отбор участников, которые войдут в делегацию Пензенской области на XIX всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи, завершился в пятницу, 12 мая.

В Пензе завершился отбор участников всемирного фестиваля молодежи

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщил ИА «PenzaNews» заместитель начальника управления профессионального образования и молодежной политики регионального Минобразования Александр Бочкарев, во второй, заключительный день отбора, собеседование проходили преподаватели, журналисты и представители рабочей молодежи — около 70 человек, из которых выберут 15.

«Главный критерий для отбора — личная мотивация человека на участие в фестивале, знание идей и целей фестиваля, публикации и аудио- и видеоматериалы», — отметил собеседник агентства.

По его словам, важными параметрами являются общественная деятельность и инициативность кандидатов, а также уровень владения иностранными языками.

Александр Бочкарев добавил, что в первом информационном письме было предложено отправить от Пензенской области 125 человек, однако затем квота была уменьшена до 50 человек из-за финансовых возможностей региона.

По его словам, еще 20 человек отправятся на фестиваль в качестве волонтеров.

«Мы тратим деньги на трансферт участников туда и обратно […] и на презентацию региона на двух площадках», — уточнил он.

Александр Бочкарев отметил, что до октября дирекцией фестиваля будет предложен перечень мероприятий, который проведут на региональном уровне.
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