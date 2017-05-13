20 бригад будут ремонтировать дороги в Пензе в субботу Общество Пенза, 13 мая 2017. PenzaNews. 20 бригад будут ремонтировать дороги на улицах Пензы в субботу, 13 мая. Фотография © PenzaNews Купить фотографию Как сообщает пресс-служба мэрии, рабочие ООО «Лидер» будут трудиться на улицах Тепличной, Львовской и Мереняшева. На улице Мира подготовительные работы будет вести ООО «Пензадорстрой». Сотрудники ООО «ДСУ» будут класть асфальт на улице Некрасова и проспекте Строителей. ООО «Магистраль» займется подготовкой дорожного полотна к ремонту на проспекте Победы и улице Беляева. Работники ООО «Автодорога» выйдут на ремонт дорожного полотна на улицах Бородина, Собинова, Бекешской, Пушкина, Кулакова и площади Ленина. МУП «Пензадормост» будет трудиться на улицах Совхозной, Ломоносова, Колхозной, Горной, Арбековской, Фурманова и Кижеватова. В переулке Мотоциклетном работы будет вести ООО «Арстрой». Нашли ошибку в тексте?

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