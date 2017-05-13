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20 бригад будут ремонтировать дороги в Пензе в субботу

09:08 | 13.05.2017 | Общество

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Пенза, 13 мая 2017. PenzaNews. 20 бригад будут ремонтировать дороги на улицах Пензы в субботу, 13 мая.

20 бригад будут ремонтировать дороги в Пензе в субботу

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба мэрии, рабочие ООО «Лидер» будут трудиться на улицах Тепличной, Львовской и Мереняшева.

На улице Мира подготовительные работы будет вести ООО «Пензадорстрой».

Сотрудники ООО «ДСУ» будут класть асфальт на улице Некрасова и проспекте Строителей.

ООО «Магистраль» займется подготовкой дорожного полотна к ремонту на проспекте Победы и улице Беляева.

Работники ООО «Автодорога» выйдут на ремонт дорожного полотна на улицах Бородина, Собинова, Бекешской, Пушкина, Кулакова и площади Ленина.

МУП «Пензадормост» будет трудиться на улицах Совхозной, Ломоносова, Колхозной, Горной, Арбековской, Фурманова и Кижеватова.

В переулке Мотоциклетном работы будет вести ООО «Арстрой».
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