20 бригад будут ремонтировать дороги в Пензе в субботу
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Пенза, 13 мая 2017. PenzaNews. 20 бригад будут ремонтировать дороги на улицах Пензы в субботу, 13 мая.
Фотография © PenzaNews Купить фотографию
Как сообщает пресс-служба мэрии, рабочие ООО «Лидер» будут трудиться на улицах Тепличной, Львовской и Мереняшева.
На улице Мира подготовительные работы будет вести ООО «Пензадорстрой».
Сотрудники ООО «ДСУ» будут класть асфальт на улице Некрасова и проспекте Строителей.
ООО «Магистраль» займется подготовкой дорожного полотна к ремонту на проспекте Победы и улице Беляева.
Работники ООО «Автодорога» выйдут на ремонт дорожного полотна на улицах Бородина, Собинова, Бекешской, Пушкина, Кулакова и площади Ленина.
МУП «Пензадормост» будет трудиться на улицах Совхозной, Ломоносова, Колхозной, Горной, Арбековской, Фурманова и Кижеватова.
В переулке Мотоциклетном работы будет вести ООО «Арстрой».