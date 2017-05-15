Белозерцев потребовал устранить все недостатки в домах для переселенцев в Сурске до 1 июля Общество

Пенза, 15 мая 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев потребовал устранить все дефекты в домах, построенных в Сурске в рамках программы переселения граждан из аварийного жилья, до 1 июля.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Недостатки, которые были допущены в 2014 году, должны быть устранены до 1 июля 2017 года. Все оформить документально. […] Допустили проблемы — надо устранить, чтобы у людей претензий не было», — сказал глава региона в ходе оперативного совещания в правительстве Пензенской области в понедельник, 15 мая.

Читайте также

В СКР прокомментировали уголовное дело о злоупотреблениях в городищенской администрации

Он поручил каждые 10 дней докладывать ему о ходе работ по устранению проблем.

«Вопрос по расселению аварийного жилья будем рассматривать на межведомственном совещании с прокуратурой Пензенской области в четверг. […] Я просил, чтобы посмотрели, проанализировали ситуацию, какие у нас проблемы, какие у нас недостатки по муниципальным образованиям — проблем очень много», — добавил Иван Белозецрев.

По его словам, также необходимо обеспечить контроль за строительством новых домов по программе переселения граждан из аварийного жилья.

«Если мы расселяем из аварийного жилья, то новое жилье должно быть сдано в соответствии с законом, без нарушения законодательства. У нас большие недоделки. […] Мы должны и вовремя выполнить программу, и освоить денежные средства, и построить качественное жилье», — подчеркнул губернатор.