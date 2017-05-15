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В Пензе 22 семьи приняли участие в «Параде детских колясок»

11:01 | 15.05.2017 | Общество

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Пенза, 15 мая 2017. PenzaNews. 22 семьи приняли участие в «Параде детских колясок», состоявшемся в центральном парке культуры и отдыха имени В.Г. Белинского в минувшее воскресенье, 14 мая.

В Пензе 22 семьи приняли участие в «Параде детских колясок»

Фото: Penza-gorod.ru

На конкурсе были представлены только три номинации из четырех. В категории «Говорящая фамилия» не было ни одного участника.

В номинации «Вокруг света» победу одержала семья Левиных, представив город Сочи. Семья Скрягиных стала первой в номинации «Мой любимый аттракцион». Их коляска была оформлена в виде одного из старейших аттракционов парка – «Лошадки».

Номинация «Экологический калейдоскоп» была самая многочисленная, в связи с чем жюри определило двух победителей — семью Сайковых и семью Шуркиных.

Победители получили пропуска на аттракционы парка до конца 196-го сезона. Администрация ЦПКиО имени В.Г. Белинского наградила всех дипломами участников, подарочными изданиями книги о Пензе и комплектами детской одежды.

Праздник сопровождался музыкальными номерами в исполнении вокально-эстрадной студии «Маэстро», сообщает пресс-служба администрации Пензы.
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