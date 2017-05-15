35 человек из Пензенской области отправились в Тулу на «Российскую студенческую весну» Общество

Пенза, 15 мая 2017. PenzaNews. 35 человек будут представлять Пензенскую область на 25-м фестивале «Российская студенческая весна», который пройдет в Туле с 15 по 19 мая.

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В состав делегации региона вошли вокальные и танцевальные коллективы, исполнители из Пензенского государственного университета архитектуры и строительства, пензенского госуниверситета, государственного аграрного университета и Пензенского государственного технологического университета. Они представят номера в народном, эстрадном, академическом вокале, а также в эстрадном и современном танце.

Гала-концерт «Российской студенческой весны» состоится 19 мая на сцене большого зала Государственного Кремлевского дворца в Москве, сообщает пресс-служба Союза молодежи Пензенской области.