Владелица бара «777» готова продать мэрии Пензы здание по рыночной стоимости Общество

Пенза, 15 мая 2017. PenzaNews. Директор ООО «Оксана» Оксана Чумакова готова продать здание бара «777», расположенное в непосредственной близости к Спасскому кафедральному собору, мэрии Пензы по рыночной стоимости.

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«Вчера приезжал [губернатор Пензенской области Иван] Белозерцев, мы с ним разговаривали. Я сказала, что продать могу по рыночной стоимости. Пообещали купить по рыночной стоимости, но в сентябре, не сейчас. […] У нас ни письменного договора, ничего нет. Пока все на словах, а там посмотрим», — сказала она ИА «PenzaNews».

Оксана Чумакова добавила, что Иван Белозерцев попросил ее не продавать здание потенциальному покупателю из Самары, который готов за такую же цену приобрести эту недвижимость.

«Кто вперед. Потому что покупателя очень долго можно сейчас искать, годами. Пока есть реальный покупатель, пусть они мне хотя бы дадут задаток, а потом будет думать, когда они его совсем выкупят», — пояснила собеседница агентства.

Владелица бара «777» отметила, что потенциальная покупательница из Самары уже осмотрела здание, однако задаток еще не внесла и планирует приехать с этой целью на следующей неделе.

«Если сейчас за эту неделю мы хотя бы договор составим [с мэрией], […] то, конечно же, я ей откажу, а лучше продам здесь», — уточнила Оксана Чумакова.

По ее словам, ранее муниципалитет не был согласен заплатить за здание вблизи собора рыночную стоимость, однако теперь предварительная договоренность достигнута.

«Если у нас и будет продажа, то только здания, либо, как он мне предложил, мне уже дадут отдельно стоящее здание такое же», — добавила Оксана Чумакова.

Она подчеркнула, что не намерена продавать бизнес и в дальнейшем планирует продолжить свою деятельность в другом месте города.