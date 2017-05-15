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Реконструкцию набережной на правом берегу Суры проведут при интересе инвесторов — вице-мэр

14:03 | 15.05.2017 | Общество

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Пенза, 15 мая 2017. PenzaNews. Реконструкция набережной на правом берегу реки Суры со стороны улицы Злобина в Пензе будет возможна в случае заинтересованности в этом инвесторов. Об этом сообщила заместитель главы администрации города по земельным и градостроительным вопросам Ирина Ширшина.

Реконструкцию набережной на правом берегу Суры проведут при интересе инвесторов — вице-мэр

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Вся концепция предусматривает собой в том числе привлечение инвесторов. Наши ведущие архитекторы, создавая общий облик набережной, представили несколько этапов, один которых — это правобережье. Но [...] свободной муниципальной земли на той стороне реки мы не видим, там все в частной собственности», — отметила она в ходе брифинга в понедельник, 15 мая.

Вице-мэр добавила, что потребность в развитии набережной на правом берегу Суры возникнет после освоения левого берега, когда эта территория станет точкой притяжения жителей Пензы.

«У инвесторов уже возникнет такое желание и необходимость рассматривать вопросы участия в реализации этого проекта, в том числе путем выкупа частных земель с последующим представлением своих проектов в рамках тех решений, которые уже представлены [...] в рамках разработанной концепции», — пояснила Ирина Ширшина.
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