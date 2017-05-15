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В Пензе сдан первый объект в рамках программы «Безопасные и качественные дороги»

15:45 | 15.05.2017 | Общество

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Пенза, 15 мая 2017. PenzaNews. Дорога вокруг монумента воинской и трудовой славы пензенцев стала первым объектом, принятым мэрией в рамках программы «Безопасные и качественные дороги». Об этом сообщил мэр Юрий Ильин.

В Пензе сдан первый объект в рамках программы «Безопасные и качественные дороги»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В ходе пресс-конференции, состоявшейся в понедельник, 15 мая, он отметил, что качество использованных при ремонте материалов соответствует всем требованиям.

Юрий Ильин также уточнил, что в настоящее время началась активная фаза реализации проекта по реконструкции дорог.

По его словам, предполагается ремонт на 64 объектах общей протяженностью 66,8 км.

Он пояснил, что в рамках программы ведутся модернизация и установка новых светофоров, знаков и пешеходных ограждений, оборудуются заездные карманы, устраняются неровности, а также наносится разметка.

«Устройством пешеходных ограждений займется рязанская компания, установкой светофорных объектов — компания из Уфы. Дорожный ремонт будут проводить крупные пензенские организации, которые зарекомендовали себя положительно в прошлом году. Мы рады, что выполнение работ будет в надежных руках. Если придется вести работы в рамках гарантийного обслуживания, есть уверенность, что сделают», — цитирует Юрия Ильина пресс-служба мэрии.
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