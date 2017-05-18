17:41:30 Четверг, 18 мая
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы

В Заречном потушили условный пожар в «Современнике»

09:48 | 18.05.2017 | Общество

Печать

Заречный, 18 мая 2017. PenzaNews. Показные пожарно-тактические учения прошли на базе дворца культуры «Современник» в Заречном Пензенской области в минувшую среду, 17 мая.

В Заречном потушили условный пожар в «Современнике»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Сигнал о возгорании в «Современнике» поступил на центральный пункт пожарной связи специального управления ФПС №22. Незамедлительно к месту вызова были направлены пожарные подразделения и другие оперативные службы города.

Согласно легенде, в учреждении культуры дежурный вахтер обнаружил пожар на сцене. Работники вызвали пожарных и начали эвакуацию. Из условного пожара огнеборцы спасли трех человек, причем одного — с помощью автолестницы с крыши здания.

По словам заместителя начальника СУ ФПС №22 МЧС России – начальника отдела федерального государственного пожарного надзора Михаила Сенькина, основной целью была тренировка личного состава, а также отработка взаимодействия со службами жизнеобеспечения города.

«Было задействовано 12 единиц спецтехники и 48 человек личного состава», — цитирует Михаила Сенькина пресс-служба главного управления МЧС России по Пензенской области.
Актуальное
Читайте также
Вступил в силу приговор жителю Пензы, зарезавшему младшего брата на улице Казанской Московские ревматологи дадут советы жителям Пензы, страдающим болезнью Бехтерева
Под Пензой за злоупотребление полномочиями осужден врио директора МУПа «Универсал» Глава администрации Ермоловского сельсовета наказан на невыполнение требований прокурора
Пензенской гимнастке присвоено звание мастера спорта России Объем вкладов населения в Пензенском филиале Россельхозбанка превысил 12 млрд. рублей
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама