В Заречном потушили условный пожар в «Современнике» Общество

Заречный, 18 мая 2017. PenzaNews. Показные пожарно-тактические учения прошли на базе дворца культуры «Современник» в Заречном Пензенской области в минувшую среду, 17 мая.

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Сигнал о возгорании в «Современнике» поступил на центральный пункт пожарной связи специального управления ФПС №22. Незамедлительно к месту вызова были направлены пожарные подразделения и другие оперативные службы города.

Согласно легенде, в учреждении культуры дежурный вахтер обнаружил пожар на сцене. Работники вызвали пожарных и начали эвакуацию. Из условного пожара огнеборцы спасли трех человек, причем одного — с помощью автолестницы с крыши здания.

По словам заместителя начальника СУ ФПС №22 МЧС России – начальника отдела федерального государственного пожарного надзора Михаила Сенькина, основной целью была тренировка личного состава, а также отработка взаимодействия со службами жизнеобеспечения города.

«Было задействовано 12 единиц спецтехники и 48 человек личного состава», — цитирует Михаила Сенькина пресс-служба главного управления МЧС России по Пензенской области.