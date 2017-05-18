В Пензе доходы учреждений культуры за год выросли на 30% Общество

Пенза, 18 мая 2017. PenzaNews. Доходы учреждений сферы культуры в 2016 году выросли на 30% по сравнению с 2015 годом. Об этом сообщила начальник управления культуры Пензы Вера Фейгина, выступая с докладом об итогах работы ведомства и подотчетных ему учреждений в минувшую среду, 17 мая.

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Согласно приведенным данным доход учреждений сферы культуры в 2016 году составил 116 млн. 730 тыс. рублей.

Всего в ведении управления культуры находятся 26 подведомственных муниципальных бюджетных и автономных учреждений культуры и 60 объектов недвижимости — семь музыкальных школ, три художественных и шесть школ искусств, три учреждения культурно-досугового типа, два парка культуры и отдыха, театр юного зрителя, зоопарк, два самостоятельных художественных коллектива и централизованная библиотечная система города Пензы, включающая 18 общедоступных и детских библиотек.

Бюджет управления культуры в 2016 году составил 515 млн. 363 тыс. рублей, из которых 82% — это расходы на заработную плату, 3,7% — на оплату коммунальных услуг, 3,6% — налоги, 1,7% — культурно-массовые мероприятия, 0,8% — материальные затраты, 3,9% — благоустройство Олимпийской аллеи, 3,1% — погашение кредиторской задолженности, сложившейся на 1 января 2016 года.

Средняя зарплата работников культуры в 2016 году составила порядка 16,5 тыс. рублей, а педагогов дополнительного образования — чуть более 21 тыс. рублей.

В учреждениях культуры города Пензы занимаются 11 тыс. детей школьников — примерно 30% учеников 1–9 классов. В 2016 году учащиеся детских музыкальных художественных школ и школ искусств города Пензы завоевали 2 тыс. 412 званий лауреатов и дипломантов конкурсов и фестивалей различного уровня, сообщает пресс-служба мэрии.