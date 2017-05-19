В Пензе планируется расширить сеть велодорожек Общество

Пенза, 19 мая 2017. PenzaNews. Сеть велодорожек планируется расширить в Пензе. Об этом сообщил глава администрации города Виктор Кувайцев в пятницу, 19 мая.

Фото: Penza-gorod.ru

«Сеть велодорожек в городе будет расширяться. В настоящее время управление градостроительства и архитектуры прорисовывает маршруты велодорожек на улицах города, чтобы они были доступными и безопасными. Их протяженность составит более 70 км», — сказал он в ходе брифинга после участия в акции «На работу на велосипеде» .

В акции также приняли участие сотрудники городской администрации, среди которых — вице-мэры Андрей Шевченко и Юрий Ильин, начальник управления гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Алексей Михайлов, начальник управления культуры Вера Фейгина и председатель комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике Наталья Озерова.

Они проехали от Олимпийской аллеи на Западной поляне до мэрии Пензы, сообщает пресс-служба мэрии.