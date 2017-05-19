18:07:41 Пятница, 19 мая
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы

В Пензе продлена схема движения маршруток №86

10:23 | 19.05.2017 | Общество

Печать

Пенза, 19 мая 2017. PenzaNews. Маршрут автобуса №86 в Пензе продлен до микрорайона Кривозерье.

В Пензе продлена схема движения маршруток №86

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Движение автобусов будет осуществляться по следующей схеме: «Удица Ладожская» — «Дачная» — «Улица Ладожская» — «Комарово» — «Дворец спорта «Буртасы» — «Универсам №175» — «Аптека» — «Салон быта» — «Могилевский дворик» — «Колледж управления» — «Автодром» — «Торговый центр «Лента» — «Путепровод» — «Улица 8 Марта» — «Рембыттехника» — «Улица Бекешская» — «Улица Некрасова» — «Приборостроительный колледж» — «Улица Шевченко» — «Улица Захарова» — «улица Пацаева» — «Улица Ленинградская» — «Гарнизонный дом офицеров» — «ПГПУ» — «ПГУ» — «Художественное училище» — «Улица Чкалова» — «ОАО «Электромеханика» — «Универсам» — «Профкурсы» — «Дворец водного спорта» — «Дизельный завод» — «Фабрика игрушек» «Окружная» — «Магазин «Пригородный» — «Кривозерье».

Как сообщает пресс-служба мэрии, изменения маршрута вступят в силу в понедельник, 22 мая.
Актуальное
Читайте также
В Пензе увеличился удельный вес проб питьевой воды, не отвечающих гигиеническим нормативам В сельсоветах Бековского района проведут межевание участков кладбища по решению суда
В Пензе двое молодых мужчин подозреваются в краже из машины пистолета и телевизора Прокуратура выявила нарушения при строительстве школы и детсада в «Спутнике»
Абонентов в Пензе и области предупредили об отключении газоснабжения на время ремонта На остановке у ЦУМа в Пензе скончался пенсионер
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама