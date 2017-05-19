В Пензе продлена схема движения маршруток №86 Общество Пенза, 19 мая 2017. PenzaNews. Маршрут автобуса №86 в Пензе продлен до микрорайона Кривозерье. Фотография © PenzaNews Купить фотографию Движение автобусов будет осуществляться по следующей схеме: «Удица Ладожская» — «Дачная» — «Улица Ладожская» — «Комарово» — «Дворец спорта «Буртасы» — «Универсам №175» — «Аптека» — «Салон быта» — «Могилевский дворик» — «Колледж управления» — «Автодром» — «Торговый центр «Лента» — «Путепровод» — «Улица 8 Марта» — «Рембыттехника» — «Улица Бекешская» — «Улица Некрасова» — «Приборостроительный колледж» — «Улица Шевченко» — «Улица Захарова» — «улица Пацаева» — «Улица Ленинградская» — «Гарнизонный дом офицеров» — «ПГПУ» — «ПГУ» — «Художественное училище» — «Улица Чкалова» — «ОАО «Электромеханика» — «Универсам» — «Профкурсы» — «Дворец водного спорта» — «Дизельный завод» — «Фабрика игрушек» «Окружная» — «Магазин «Пригородный» — «Кривозерье». Как сообщает пресс-служба мэрии, изменения маршрута вступят в силу в понедельник, 22 мая. Нашли ошибку в тексте?

Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Сообщить новость