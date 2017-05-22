В Заречном оштрафован велосипедист, не спешившись пересекший дорогу по переходу Общество

Заречный, 22 мая 2017. PenzaNews. Зареченский городской суд Пензенской области оставил без изменения постановление инспектора ДПС о назначении велосипедисту штрафа в размере 800 рублей за нарушение правил дорожного движения.

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«Постановлением инспектора мужчина оштрафован за то, что 29 апреля, управляя велосипедом, пересек проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, не спешившись», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Зареченского городского суда.

По его словам, мужчина просил отменить постановление сославшись на то, что в правилах дорожного движения не указывается, как именно запрещается пересекать дорогу: вдоль, поперек, пешком, бегом, на велосипеде или рядом с велосипедом, а при движении он не создавал помех для движения других участников.

«Исследовав и оценив имеющиеся доказательства, суд решил постановление инспектора оставить без изменения, а жалобу мужчины — без удовлетворения», — добавил собеседник агентства, отметив, что решение суда в законную силу не вступило.