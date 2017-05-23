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В Пензе подвели итоги детского конкурса «Полицейский дядя Степа»

09:26 | 23.05.2017 | Общество

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Пенза, 23 мая 2017. PenzaNews. Итоги регионального этапа детского творческого конкурса «Полицейский дядя Степа», организованного МВД России, подведены в Пензенской области.

В Пензе подвели итоги детского конкурса «Полицейский дядя Степа»

Фото: 58.mvd.ru

Всего в нем приняли участие 15 человек в возрасте от 6 до 14 лет. Они изготовили поделки и игрушки, выполненные в различных техниках.

По итогам конкурса жюри определило трех детей, которые представят Пензенскую область на всероссийском этапе конкурса — Екатерина и Александра Загорновы из Кузнецка и Кирилл Самойлов из Городища.

В канун Дня защиты детей на сайте МВД России будет проходить онлайн-голосование, по результатам которого определятся победители всероссийского конкурса, сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.
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