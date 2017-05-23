В Пензе подвели итоги детского конкурса «Полицейский дядя Степа» Общество

Пенза, 23 мая 2017. PenzaNews. Итоги регионального этапа детского творческого конкурса «Полицейский дядя Степа», организованного МВД России, подведены в Пензенской области.

Фото: 58.mvd.ru

Всего в нем приняли участие 15 человек в возрасте от 6 до 14 лет. Они изготовили поделки и игрушки, выполненные в различных техниках.

По итогам конкурса жюри определило трех детей, которые представят Пензенскую область на всероссийском этапе конкурса — Екатерина и Александра Загорновы из Кузнецка и Кирилл Самойлов из Городища.

В канун Дня защиты детей на сайте МВД России будет проходить онлайн-голосование, по результатам которого определятся победители всероссийского конкурса, сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.