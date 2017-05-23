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В Никольском районе 67 работников МУПа получили зарплату после вмешательства прокурора

15:21 | 23.05.2017 | Общество

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Пенза, 23 мая 2017. PenzaNews. Задолженность по заработной плате перед 67 работниками МУП «Горводоканал» в Никольском районе Пензенской области погашена после вмешательства прокурора.

В Никольском районе 67 работников МУПа получили зарплату после вмешательства прокурора

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова, задолженность по заработной плате перед 67 работниками предприятия за март 2017 года в размере 772 тыс. рублей была выявлена в ходе проверки соблюдения МУП «Горводоканал» трудового законодательства.

«Прокурором района в интересах работников организации в суд направлено 67 заявлений о вынесении судебных приказов о взыскании задолженности по заработной плате. Мировым судьей они рассмотрены, удовлетворены и направлены на принудительное исполнение в отдел Никольского районного отдела судебных приставов Пензенской области», — пояснила собеседница агентства.

По ее словам, в отношении директора предприятия, который уже допускал ранее невыплату заработной платы работникам в установленный срок, было возбуждено дело об административном правонарушении, по итогам рассмотрения которого он оштрафован на 20 тыс. рублей.

«Директору МУП «Горводоканал» прокурором района внесено представление об устранении нарушений закона, которое находится на рассмотрении», — резюмировала Светлана Артамонова.
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