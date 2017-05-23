В Пензе откроют центр для приговоренных к принудительным работам Общество

Пенза, 23 мая 2017. PenzaNews. Исправительный центр для осужденных, которым назначено наказание в виде принудительных работ, будет открыт в здании бывшего учебного центра на территории пензенской колонии №5.

Фото: 58.фсин.рф

Вопросы, касающиеся открытия центра, обсудили начальник управления ФСИН России по Пензенской области Владислав Муравьев и начальник управления министерства юстиции РФ по региону Елена Канашкина.

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В настоящее время на данном объекте, который будет открыт в здании бывшего учебного центра на площади 780 кв. метров, ведутся строительные и ремонтные работы. Ожидается, что в центре будут созданы условия для размещения 50 человек и обеспечено раздельное проживание мужчин и женщин.

«Принудительные работы являются альтернативой реальному лишению свободы, и подобные участки функционируют сегодня в других регионах страны. Работа по строительству центра идет по графику», — цитирует Владислава Муравьева пресс-служба управления ФСИН по Пензенской области.

Региональный Минтруд ежеквартально предоставляет управлению ФСИН России по Пензенской области информацию о вакансиях с целью организации трудоустройства лиц, которым назначено наказание в виде принудительных работ.

Принудительные работы — новый вид наказания, применяемый в России с 1 января 2017 года. Оно назначается за совершение преступления небольшой или средней тяжести, либо за совершение тяжкого преступления впервые, если суд придет к выводу о возможности исправления осужденного без реального отбывания наказания в местах лишения свободы.