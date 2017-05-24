Иван Белозерцев поздравил пензенцев с Днем славянской письменности и культуры Общество

Пенза, 24 мая 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поздравил жителей региона с Днем славянской письменности и культуры, который отмечается в среду, 24 мая.

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«Этот замечательный праздник напоминает нам о подвижническом подвиге первоучителей Кирилла и Мефодия, о нашей славной истории, о необходимости самого уважительного отношения к добрым традициям, которые завещали нам предки», — отметил глава региона.

Губернатор подчеркнул, что главным долгом людей является воспитание достойного молодого поколения, подлинных патриотов, а также передача им достижений славянской культуры.

«Радует, что у нас растет прекрасная молодежь, которой мы можем по праву гордиться. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях, новых свершений на благо России и Сурского края!» — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба правительства Пензенской области.