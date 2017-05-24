ИА «PenzaNews» награждено как лучшее региональное СМИ по версии РСО Общество

Пенза, 24 мая 2017. PenzaNews. Информационное агентство «PenzaNews» награждено за победу в номинации «Лучшее региональное СМИ» по итогам второго всероссийского конкурса за наиболее широкое и качественное освещение деятельности студенческих отрядов в 2016 году.

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Вручение наград победителям конкурса состоялось по завершении круглого стола по теме «Нормативно-правовое обеспечение деятельности студенческих отрядов», который состоялся в Совете Федерации России в Москве в минувший вторник, 23 мая.

В номинации «Лучший автор» награда была вручена обозревателю омского филиала «Российской газеты» Светлане Сибиной, которая поблагодарила организацию за награду и пожелала ей создавать больше информационных поводов.

«То, что вы все нацелены сделать в этой сфере прорыв, это, конечно, очень радостно, потому что на самом деле современному обществу нужны другие кадры, и если умные люди, помимо всего прочего будут иметь золотые руки, мне кажется, мы прорвемся», — сказала она.

Затем диплом победителя был вручен фотокорреспонденту ИА «PenzaNews» Максиму Костюшину.

Третья награда была передана победителю в номинации «Лучшее отраслевое издание» газете «Страна «Росатом» в лице журналиста Светланы Романовой.

Руководитель центрального штаба Российских студенческих отрядов Михаил Киселев поблагодарил представителей СМИ за продуктивную работу.

«Популяризация правильного опыта — это тоже хорошая поддержка», — подчеркнул он.