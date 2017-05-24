Приход в Пензу «Яндекс.Такси» может повлечь снижение цен во всех службах — Андрей Гайкалов Общество

Пенза, 24 мая 2017. PenzaNews. Приход в Пензу «Яндекс.Такси» может повлечь за собой снижение цен на поездки во всех службах по перевозке пассажиров. Такое мнение ИА «PenzaNews» выразил председатель союза профессиональных водителей такси города Андрей Гайкалов.

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«Скорее всего, если «Яндекс» начнет раскручиваться, то пойдет понижение стоимости во всех организациях, дабы не растерять своих клиентов», — сказал собеседник агентства.

По его словам, одна из диспетчерских служб снизила цену еще до прихода «Яндекс.Такси».

«Сейчас 100% пойдет объединение водителей, и они начнут действовать любыми законными и незаконными методами. […] Я знаю, что есть группы лиц, которые готовы бить стекла и жечь машины», — добавил Андрей Гайкалов.

Он также отметил, что низкая стоимость проезда не означает предоставления хорошего сервиса и безопасности.

«Самый последний случай — это в Подмосковье. Громкое достаточно ДТП, когда водитель уснул, сам погиб и унес за собой жизнь матери с дочкой. Заехал под фуру. Каким образом это произошло? Водитель, чтобы заработать хоть что-то, чтобы прокормить свою семью был вынужден перерабатывать. По факту — жить в машине. Водитель был уставший, торопился, чтобы побыстрее сделать заказ и взять другой в погоне за заработком, и получился такой результат», — пояснил председатель союза профессиональных водителей такси.

Также Андрей Гайкалов подчеркнул, что долгое время за такие расценки ни один профессиональный водитель работать не будет.

«Можно элементарно посмотреть историю развития «Яндекс.Такси», «Uber» и «Gett» в тех городах, где они есть. Цены снижали до безумия, до минимума. Ни в одном городе, уничтожив своих конкурентов, они еще не подняли цены до рентабельности. [...] Цены не могут быть 50 рублей и даже 100 рублей. 100 рублей может быть по небольшому райончику», — добавил собеседник агентства.

По его словам, союз профессиональных водителей такси в ближайшее время планирует подготовить пикеты и митинги, а также провести пропаганду среди водителей, «что работать в «Яндекс.Такси», мягко говоря, не выгодно».