Александр Воронков поздравил пензенских выпускников с «Последним звонком» Общество

Пенза, 25 мая 2017. PenzaNews. Министр образования Пензенской области Александр Воронков поздравил выпускников школ региона с праздником «Последний звонок».

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«Позади остались школьные годы, а впереди — новый период жизни, новые возможности и перспективы. За годы школьной жизни вы не только постигли азы наук, но и научились думать, творить, принимать решения и отвечать за свои поступки», — отметил он.

Глава Минобразования региона подчеркнул, что на протяжении всех лет обучения рядом со школьниками были родители и педагоги, помогавшие в трудные минуты и советом, и делом.

«Впереди сложная пора экзаменов, за которой — выбор дальнейшего пути. Я хочу пожелать вам всегда слушать свое сердце и принимать самостоятельные решения, ставить цель и добиваться задуманного. Любите своих родных и близких, свой дом, свою область, свою Родину — великую Россию. Успехов вам, я верю, что вы достигнете поставленных целей, и ваш труд прославит Пензенскую область и нашу страну», — цитирует Александра Воронкова пресс-служба регионального Минобразования.