В Кузнецке сформирована программа празднования Дня города Общество

Кузнецк, 25 мая 2017. PenzaNews. Программа мероприятий, приуроченных к празднованию Дня города, который пройдет 12 июня, сформирована в городе Кузнецке Пензенской области.

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Торжества начнутся в городском парке с 10.00. В частности, там пройдет шахматный турнир и концерт учащихся детских школ искусств, а также семейная фольклорная программа «Золотые ворота» и концерт ансамбля народной песни «Берегиня».

В 15.00 на центральной площади города состоится открытый кубок Кузнецка по силовому экстриму.

На 19.00 запланировано начало официальной части — церемония открытия праздника и концерт творческих коллективов города, а с 21.30 намечены выступления приглашенных артистов.

Завершит праздник в 22.30 праздничный фейерверк, сообщает пресс-служба мэрии Кузнецка.