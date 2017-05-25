Житель Бессоновки добился компенсации от производителя за сгоревший «Hyundai Solaris» Общество

Пенза, 25 мая 2017. PenzaNews. Пензенский областной суд оставил без изменения решение Октябрьского районного суда, которым частично удовлетворены требования общественного движения «Ассоциация потребителей Пензенской области» к ООО «Хендэ мотор мануфактуринг рус» о взыскании денег за сгоревший автомобиль «Hyundai Solaris».

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«В своем заявлении истец указал, что житель Бессоновки в мае 2012 года приобрел автомашину «Hyundai Solaris» стоимостью 628 тыс. 100 рублей, производителем которой является ответчик. В период гарантийного срока, 29 декабря 2015 года, у его дома произошло возгорание, в результате которого наступила полная конструктивная гибель автомобиля. Факт уничтожения имущества в результате пожара подтверждается постановлением об отказе в возбуждении уголовного дела, согласно которому наиболее вероятной причиной возникновения пожара явился аварийный режим работы электрооборудования автомобиля», — сообщила ИА «PenzaNews» пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Быченкова.

По ее словам, поданная автовладельцем претензия в адрес компании-производителя осталась без удовлетворения, после чего общественная организация попросила суд взыскать с фирмы стоимость автомобиля, компенсацию морального вреда и штраф, но представитель ООО «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» исковые требования не признал, сославшись на то, что заключение эксперта составлено с нарушением законодательства.

«Оценивая в совокупности доказательства, суд пришел к выводу, что причиной пожара в автомобиле, принадлежащем истцу, явился существенный недостаток товара, с которым он был продан. В результате пожара имущество истца пришло в негодность, продажей товара с недостатком продавец причинил истцу имущественный вред, который должен быть возмещен ответчиком. При этом компания не представила суду доказательств, подтверждающих возникновение недостатков, которые привели к возгоранию автомобиля вследствие нарушения его владельцем правил использования, хранения или транспортировки транспортного средства, действий третьих лиц или непреодолимой силы», — добавила Наталья Быченкова.

Она уточнила, что суд решил взыскать с фирмы более 628 тыс. рублей, уплаченных за автомобиль, разницу в стоимости автомобиля порядка 88 тыс. рублей, компенсацию морального вреда 2 тыс. рублей, штраф почти в 180 тыс. рублей в пользу автовладельца и столько же в пользу общественного движения «Ассоциация потребителей Пензенской области», при этом сгоревшая машина по решению суда должна быть возращена производителю.