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Житель Бессоновки добился компенсации от производителя за сгоревший «Hyundai Solaris»

15:38 | 25.05.2017 | Общество

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Пенза, 25 мая 2017. PenzaNews. Пензенский областной суд оставил без изменения решение Октябрьского районного суда, которым частично удовлетворены требования общественного движения «Ассоциация потребителей Пензенской области» к ООО «Хендэ мотор мануфактуринг рус» о взыскании денег за сгоревший автомобиль «Hyundai Solaris».

Житель Бессоновки добился компенсации от производителя за сгоревший «Hyundai Solaris». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В своем заявлении истец указал, что житель Бессоновки в мае 2012 года приобрел автомашину «Hyundai Solaris» стоимостью 628 тыс. 100 рублей, производителем которой является ответчик. В период гарантийного срока, 29 декабря 2015 года, у его дома произошло возгорание, в результате которого наступила полная конструктивная гибель автомобиля. Факт уничтожения имущества в результате пожара подтверждается постановлением об отказе в возбуждении уголовного дела, согласно которому наиболее вероятной причиной возникновения пожара явился аварийный режим работы электрооборудования автомобиля», — сообщила ИА «PenzaNews» пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Быченкова.

По ее словам, поданная автовладельцем претензия в адрес компании-производителя осталась без удовлетворения, после чего общественная организация попросила суд взыскать с фирмы стоимость автомобиля, компенсацию морального вреда и штраф, но представитель ООО «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» исковые требования не признал, сославшись на то, что заключение эксперта составлено с нарушением законодательства.

«Оценивая в совокупности доказательства, суд пришел к выводу, что причиной пожара в автомобиле, принадлежащем истцу, явился существенный недостаток товара, с которым он был продан. В результате пожара имущество истца пришло в негодность, продажей товара с недостатком продавец причинил истцу имущественный вред, который должен быть возмещен ответчиком. При этом компания не представила суду доказательств, подтверждающих возникновение недостатков, которые привели к возгоранию автомобиля вследствие нарушения его владельцем правил использования, хранения или транспортировки транспортного средства, действий третьих лиц или непреодолимой силы», — добавила Наталья Быченкова.

Она уточнила, что суд решил взыскать с фирмы более 628 тыс. рублей, уплаченных за автомобиль, разницу в стоимости автомобиля порядка 88 тыс. рублей, компенсацию морального вреда 2 тыс. рублей, штраф почти в 180 тыс. рублей в пользу автовладельца и столько же в пользу общественного движения «Ассоциация потребителей Пензенской области», при этом сгоревшая машина по решению суда должна быть возращена производителю.
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