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В Пензе на время велопарада перекроют движение машин и изменят маршруты автобусов

17:25 | 25.05.2017 | Общество

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Пенза, 25 мая 2017. PenzaNews. Схема движения автомобилей и общественного транспорта будет изменена в Пензе на период проведения велопарада в предстоящее воскресенье, 28 мая. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

В Пензе на время велопарада перекроют движение машин и изменят маршруты автобусов

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Так, с 8.00 до 13.30 будет прекращено движение на улице Окружной — от улицы Курской до улицы Карпинского; по автомобильной дороге-дублеру — от улицы Окружной до улицы Красноармейской; по дороге, ведущей в село Малая Валяевка, — от улицы Окружной до дороги-дублера; по улице Зеленодольской — от дороги-дублера до улицы Окружной; по улице Карпинского — от улицы Окружной до дороги-дублера.

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Общественный транспорт будет двигаться по измененным маршрутам с 9.00 до 13.30.

Маршрутки №5 с улицы Лермонтова будут следовать по улицам Ленинградской и Мира, а затем в обратном направлении.

Маршрутки №77 с улицы 8 Марта проследуют по улицам Бекешской — Пушкина — Зои Космодемьянской — Захарова — Мира — Ленинградской и далее по маршруту в обоих направлениях.

Автобусы малого класса №№1, 7, 9М и 93 будут доезжать до остановки «Улица Мира».

Маршрутки №33 будут завершать движение на перекрестке улиц Окружной и Зеленодольской.

Автобусы малого класса №8 будут следовать до дома №170 на улице Островского.

Движение троллейбусов №8 будет приостановлено.
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