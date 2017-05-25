Велопарад в Пензе пройдет при любой погоде — Владимир Жучков Спорт

Пенза, 25 мая 2017. PenzaNews. Велопарад, намеченный на воскресенье, 28 мая, состоится в Пензе при любой погоде. Об этом сообщил первый заместитель министра физической культуры и спорта региона Владмир Жучков

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«Девиз велопарада: «Едем в лето». Поэтому он состоится при любой погоде», — сказал он в ходе пресс-конференции, состоявшейся в четверг, 25 мая.

По словам Владимира Жучкова, участников мероприятия ждет розыгрыш с призами.

«Мы объявляем несколько номинаций, в том числе на самого экстравагантного велосипедиста, на самый, может быть, старый велосипед. Мы сейчас с оргкомитетом решим и на месте определимся. И все люди, которые захотят как-то выделиться, продемонстрировать свои исключительные возможности и любовь к велосипеду, я думаю, будут отмечены», — пояснил замминистра.

По его словам, на велопарад также приглашаются любители кататься на роликовых коньках.

«Обгонять на велопараде никого не принято, как и на любом параде, иначе он превратится в хаос. Ждем всех для того, чтобы пообщаться и продемонстрировать то, что у нас велосипедистов очень много», — добавил Владимир Жучков.

Он уточнил, что участие в мероприятии, как ожидается, примут около 1 тыс. пензенцев.