Владимир Колокольцев в Пензе открыл новое здание областного управления МВД Общество

Пенза, 26 мая 2017. PenzaNews. Министр внутренних дел России генерал полиции Владимир Колокольцев принял участие в церемонии открытия нового здания управления МВД РФ по Пензенской области в пятницу, 26 мая.

Фото: 58.mvd.ru

Он отметил, что это событие является долгожданным и значимым.

«Здесь под одной крышей сосредоточено большинство структурных подразделений аппарата управления. Это значительно упростит их взаимодействие и позволит повысить качество координации деятельности органов внутренних дел районного звена», — сказал Владимир Колокольцев.

Он отметил, что для оперативного обмена информацией установлена новейшая система связи, развернуты информационный и вычислительный центры, а в распоряжении сотрудников находятся просторные служебные кабинеты, оснащенные современной техникой, столовая, актовый и конференц-залы.

По данным пресс-службы МВД России, особое внимание при проектировании и строительстве было уделено системам безопасности и антитеррористической защищенности.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», новое административное здание регионального управления МВД России на улице Пушкина в Пензе являлось одним из самых известных в городе долгостроев. Сроки его ввода в эксплуатацию неоднократно переносились.

10 февраля 2017 года в ходе 41-й сессии Законодательного собрания Пензенской области начальник управления МВД России по региону генерал-майор полиции Юрий Рузляев заверил, что оно будет открыто летом.