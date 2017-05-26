Детская железная дорога в Пензе начнет работу 28 мая Общество

Пенза, 26 мая 2017. PenzaNews. Открытие 32-го летнего сезона работы пензенской детской железной дороги намечено на воскресенье, 28 мая.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщила ИА «PenzaNews» пресс-секретарь Пензенского региона КбшЖД Светлана Затуливетер, торжественная линейка начнется в 10.00.

Открытие сезона было намечено на 14 мая, однако затем по техническим причинам его перенесли на неопределенный срок.

Планируется, что после окончания официальной части состоится праздничный рейс по маршруту от станции «Пионерская» до станции «Сосновка».

По плану, детская железная дорога на протяжении всего лета будет работать четыре дня в неделю — по средам, четвергам, субботам и воскресеньям с 10.00 до 16.00. За это время около 300 пензенских школьников на практике освоят полученные теоретические знания, а в путешествие по магистрали отправятся более 7 тыс. жителей и гостей города.