На реконструкцию лагеря «Орленок» в Пензе потребуется не менее 300 млн. рублей — Голодяев Общество

Пенза, 26 мая 2017. PenzaNews. Не менее 300 млн. рублей потребуется на реконструкцию детского лагеря «Орленок» в пензенском микрорайоне Ахуны. Об этом сообщил начальник управления образования города Юрий Голодяев в ходе 34-й очередной сессии гордумы в пятницу, 26 мая.

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«Я не специалист, конечно, но не менее 300 млн. рублей, а, наверное, даже больше будет стоить строительство современного лагеря с актовым залом, с большим бассейном, со столовой современной, современными корпусами, благоустройством», — предположил он.

Юрий Голодяев отметил, что о времени, которое потребуется на проведение реконструкции, говорить пока преждевременно.

«Мы по срокам сказать не можем сейчас даже приблизительно. Мы сейчас делаем все подготовительные работы для того, чтобы была проектно-сметная документация и примерная стоимость реконструкции лагеря», — пояснил начальник городского управления образования.

По его словам, планируется, что пензенский «Орленок» будет включен в перечень мероприятий новой федеральная программы, где предполагается софинансирование, подобное тому, которое осуществляется при строительстве школ и детских садов.

«Мы делаем все, чтобы как только эта программа будет принята, у нас все документы были готовы, чтобы подать заявку, потому что это очень дорогое мероприятие. […] Для города это очень серьезная сумма. Сделаем все, чтобы попасть в федеральную программу», — подчеркнул Юрий Голодяев.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», согласно проекту, в пензенском лагере «Орленок» будет размещена модульная котельная, а корпуса оборудованы системой отопления, что позволит использовать учреждение весь год.

На его территории будут построены беседки и детские площадки. Спальные корпуса намечено сделать трехэтажными. Кроме того, предусмотрен открытый бассейн с тентом и спортивная площадка.

Планируется, что вместимость «Орленка» после реконструкции увеличится до 300 человек.