В Пензе подготовлен проект реконструкции детского лагеря «Орленок» Общество

Пенза, 25 мая 2017. PenzaNews. Проект реконструкции детского лагеря «Орленок», который в августе 2016 году было решено законсервировать, подготовлен в Пензе.

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В среду, 24 мая рабочая группа, в состав которой вошли, вице-мэр Пензы Владимир Попков, начальник управления градостроительства и архитектуры города Магомед Агамагомедов, начальник городского управления образования Юрий Голодяев, осмотрела территорию детского лагеря «Орленок» в Ахунах, чтобы внести последние изменения в план его реконструкции.

Этот лагерь был построен почти 50 лет назад и сейчас не отвечает санитарным нормам. Туалет и душевые расположены в отдельных помещениях. Внутри спальных корпусов протекают крыши. В небольших комнатах вместо четырех допустимых стоят впритык друг к другу 15 кроватей.

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Юрий Голодяев отметил, что наибольшие трудности представляет эксплуатация деревянных корпусов.

«Это очень большая проблема, потому что их нужно ежегодно пропитывать, что стоит больших денег. И пожарная пропитка, мягко скажу, не отличается комфортными свойствами», — сказал он.

Магомед Агамагомедов добавил, что к корпусам будет подведено отопление, в лагере будет размещена своя модульная котельная.

«Появится круглогодичная возможность функционирования лагеря», — сообщил начальник управления архитектуры и градостроительства Магомед Агамагомедов.

Земля на территории лагеря, которая долго не использовалась по назначению, будет задействована. На ней разместят беседки и детские площадки. Спальные корпуса намечено сделать трехэтажными. Кроме того, на территории создадут открытый бассейн с тентом и спортивную площадку.

Вместимость «Орленка» планируется увеличить — после реконструкции за одну смену здесь смогут отдохнуть до 300 школьников.

Проект нового лагеря будет направлен на государственную экспертизу, после чего станет известна точная стоимость и сроки исполнения, сообщает пресс-служба мэрии.