В Пензе завершается ремонт лагерей «Юность» и «Строитель» Общество

Пенза, 26 мая 2017. PenzaNews. Ремонт пензенских детских лагерей «Юность» и «Строитель» завершается перед началом летнего сезона. Об этом сообщил начальник управления образования города Юрий Голодяев в ходе 34-й очередной сессии пензенской гордумы в пятницу, 26 мая.

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«Мы сейчас делаем все, чтобы подготовить лагеря к летнему сезону. У нас этот срок очень короткий, потому что после зимы лагеря должны отогреться перед ремонтом. […] Сейчас ремонтные работы завершаются», — сказал он.

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По словам Юрия Голодяева, приемка лагеря «Юность» намечена на 29 мая, а «Строителя» — на 6 июня.

«Начало смены в «Юности» — 2 июня, в «Строителе» — 7 июня», — добавил начальник городского управления образования.

Он отметил, что безопасность детских лагерей будет круглосуточно обеспечиваться сотрудниками частных охранных предприятий и педагогическим составом.