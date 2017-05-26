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В Пензе почти 50 сельским семьям вручат жилищные сертификаты

17:18 | 26.05.2017 | Общество

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Пенза, 26 мая 2017. PenzaNews. 49 семей получат жилищные сертификаты в рамках программы «Устойчивое развитие сельских территорий» в ходе региональной конференции «Продвижение пензенской продукции в торговые сети. Продвижение-2017» в предстоящий понедельник, 29 мая.

В Пензе почти 50 сельским семьям вручат жилищные сертификаты

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

43 семьи являются работниками агропромышленного комплекса, а еще шесть — социальной сферы.

В 2017 году господдержка на строительство и приобретение жилья для сельских жителей составит 42,3 млн. рублей. Из них 22,2 млн. рублей — средства федерального бюджета, 19,5 млн. рублей — регионального, а также 0,6 млн. рублей — местных.

Планируется, что в текущем году за счет средств бюджетов всех уровней и участников программы будет введено 3,1 тыс. кв. метров жилья, сообщает пресс-служба Минсельхоза Пензенской области.
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