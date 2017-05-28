20:03:21 Воскресенье, 28 мая
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы

В Городищенском районе вскрыты нарушения бюджетного законодательства

16:15 | 28.05.2017 | Общество

Печать

Пенза, 28 мая 2017. PenzaNews. Прокуратура Городищенского района Пензенской области выявила нарушения, допущенные при заключении контрактов на поставку, сбор и установку пластиковых окон в зданиях администраций сельских поселений.

В Городищенском районе вскрыты нарушения бюджетного законодательства

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова, в течение 2016 года между администрациями и ООО «Стрелец+» таких муниципальных контрактов было заключено 19.

«По 15 из них бюджетные обязательства были приняты администрациями при отсутствии утвержденных объемов бюджетных обязательств. В некоторых случаях производство закупок было осуществлено с нарушением утвержденных планов-графиков. Это привело к тому, что у местных бюджетов перед ООО «Стрелец+» образовалась задолженность в размере более 1,1 млн. рублей», — пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что по результатам проведенной проверки прокурор внес представления о возбуждении дел об административных правонарушениях по ст. 15.15.10 КоАП РФ «Нарушение порядка принятия бюджетных обязательств» в отношении четырех глав администраций.

«Все они были рассмотрены мировым судьей. Виновным должностным лицам назначено наказание в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей каждому», — уточнила Светлана Артамонова.

По ее словам, еще один глава оштрафован на 2 тыс. рублей за предоставление недостоверных сведений о количестве заключенных с ООО «Стрелец+» муниципальных контрактов.

«Кроме того, в представительные органы местного самоуправления прокурором внесено пять представлений с требованием безотлагательного принятия мер к устранению нарушений законодательства, а также причин и условий им способствовавших. По трем из них, рассмотренным на настоящий момент, к дисциплинарной ответственности привлечены три главы органов местного самоуправления», — сказала старший помощник прокурора.

Она отметила, что задолженность органов местного самоуправления по контрактам возмещена частично.
Актуальное
Читайте также
В Пензе пройдет выставка картин династии Макаровых Пензенские выпускники 29 мая приступят к сдаче экзаменов в рамках основного этапа ЕГЭ
Первые лица Пензы и области проголосовали на праймериз «Единой России» В центральном парке Пензы пройдет акция против курения
Мэр Пензы поздравил пограничников с профессиональным праздником Пензенский губернатор поздравил пограничников с профессиональным праздником
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама