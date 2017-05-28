В Городищенском районе вскрыты нарушения бюджетного законодательства Общество

Пенза, 28 мая 2017. PenzaNews. Прокуратура Городищенского района Пензенской области выявила нарушения, допущенные при заключении контрактов на поставку, сбор и установку пластиковых окон в зданиях администраций сельских поселений.

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Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова, в течение 2016 года между администрациями и ООО «Стрелец+» таких муниципальных контрактов было заключено 19.

«По 15 из них бюджетные обязательства были приняты администрациями при отсутствии утвержденных объемов бюджетных обязательств. В некоторых случаях производство закупок было осуществлено с нарушением утвержденных планов-графиков. Это привело к тому, что у местных бюджетов перед ООО «Стрелец+» образовалась задолженность в размере более 1,1 млн. рублей», — пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что по результатам проведенной проверки прокурор внес представления о возбуждении дел об административных правонарушениях по ст. 15.15.10 КоАП РФ «Нарушение порядка принятия бюджетных обязательств» в отношении четырех глав администраций.

«Все они были рассмотрены мировым судьей. Виновным должностным лицам назначено наказание в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей каждому», — уточнила Светлана Артамонова.

По ее словам, еще один глава оштрафован на 2 тыс. рублей за предоставление недостоверных сведений о количестве заключенных с ООО «Стрелец+» муниципальных контрактов.

«Кроме того, в представительные органы местного самоуправления прокурором внесено пять представлений с требованием безотлагательного принятия мер к устранению нарушений законодательства, а также причин и условий им способствовавших. По трем из них, рассмотренным на настоящий момент, к дисциплинарной ответственности привлечены три главы органов местного самоуправления», — сказала старший помощник прокурора.

Она отметила, что задолженность органов местного самоуправления по контрактам возмещена частично.