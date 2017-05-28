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В Пензе обсудят вопросы пресечения преступлений в сфере ОПК

12:26 | 28.05.2017 | Общество

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Пенза, 28 мая 2017. PenzaNews. Координационное совещание руководителей правоохранительных органов Пензенской области, в ходе которого будут обсуждаться меры по предупреждению, выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию преступлений в сфере оборонно-промышленного комплекса, состоится в прокуратуре региона в предстоящий понедельник, 29 мая.

В Пензе обсудят вопросы пресечения преступлений в сфере ОПК

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В центре внимания участников будет деятельность правоохранительных и контролирующих органов.

Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова, в совещании примут участие представители межрегионального управления Росфинмониторинга по Приволжскому федеральному округу и управления ФАС России по Нижегородской области.
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