Реконструкцию и оснащение планетария в Пензе оценили почти в 180 млн. рублей Общество

Пенза, 27 мая 2017. PenzaNews. 177 млн. рублей требуется на реконструкцию и оснащение деревянного здания планетария в Пензе, закрытого в 2010 году в целях безопасности посетителей. Такие данные озвучены в ходе выездного совещания, которое губернатор Иван Белозерцев провел на объекте в субботу, 27 мая.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Сумма была определена по результатам обследования планетария.

Иван Белозерцев поручил заложить необходимые средства в бюджете региона и приступить к разработке проектной документации.

«Мы обязаны в максимально короткие сроки провести реконструкцию здания», — поставил он задачу.

Губернатор отметил, что важно сохранить внешний облик здания, которое является памятником регионального значения.

Вместе с тем он призвал изучить подобные учреждения в других регионах, чтобы использовать наиболее интересные находки в оформлении помещений.

Отдельное поручение касалось подготовки экскурсоводов для обновленного планетария.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, за ходом работ по реконструкции пензенского планетария будет следить общественный совет, возглавить который предложено бывшему директору центрального парка культуры и отдыха имени В.Г. Белинского, почетному гражданину Пензы Ивану Балалаеву.