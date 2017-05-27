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Мэр Пензы призвал подрядчиков отвечать за сроки и качество ремонта дорог

17:02 | 27.05.2017 | Общество

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Пенза, 27 мая 2017. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев призвал руководителей подрядных компаний пересмотреть подход к организации работ по ремонту городских дорог.

Мэр Пензы призвал подрядчиков отвечать за сроки и качество ремонта дорог. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В ходе совещания, посвященного реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги», которое состоялось в департаменте ЖКХ Пензы, он высказал ряд претензий к ним.

В частности, согласно озвученной информации, «Пензадорстрой» срывает сроки выхода на ремонт улицы Калинина, а компания «Магистраль», чтобы вовремя сдать объект на улице Беляева, полностью прекратила работу на проспекте Победы.

«Таким образом вы создаете хаос в городе. Нужно к ремонту подходить комплексно — брать один участок и доводить его до конца», — отметил Виктор Кувайцев.

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Среди прочих проблем были названы действия других подрядчиков, которые производят защемление бордюрного камня, отклоняясь от правил производства работ.

Также участники совещания обсудили влияние человеческого фактора. Так, на улице Кулибина жители оставляют машины, мешая тем самым проводить ремонт.

Подводя итоги совещания, мэр подчеркнул, что если организации не будут выполнять взятые на себя обязательства, пройдут новые аукционы по выбору других подрядчиков.

«Впервые выделены такие средства на ремонт улично-дорожной сети. Желающих работать в рамках программы было предостаточно. Выполняя свои обязательства, помните, что нужно дорожить как авторитетом организации, так и авторитетом города и региона», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии Пензы.
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