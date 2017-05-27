Две НКО направили претензии общественнику из Пензы после публичных сомнений в их честности Общество

Пенза, 27 мая 2017. PenzaNews. Исполнительный директор пензенского фонда «Гражданский Союз» Олег Шарипков получил претензии от благотворительных фондов «Мир помощи» и «Детство каждому» после того, как на своей странице в социальной сети усомнился в их честности.

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Ранее общественник предал огласке деятельность организаций, которые зарегистрированы в Самаре и Москве соответственно, однако осуществляют сбор средств на лечение больных детей в Пензе — в городе «Спутник» и сквере Дениса Давыдова на улице Московской.

«И вот обиженные и оскорбленные одни из Самары, другие из Москвы написали мне претензию. Как оказалось из их писем, они правильно мошенничают, а я их оклеветал», — написал Олег Шарипков в Facebook в субботу, 27 мая.

Руководитель фонда «Гражданский Союз» обратил внимание на то, что часть текста в претензиях двух НКО, расположенных в разных регионах России, полностью совпадает.

«Может, они созвонились? Или, может, у них один и тот же менеджер на полставки работает?» — иронично предположил он.

Авторы обеих претензий потребовали от Олега Шарипкова разместить опровержение ранее изложенной информации на своей странице в Facebook, а также в СМИ, использовавших ее при подготовке публикаций.

В противном случае они оставляют за собой право обратиться в суд.

Благотворительный фонд «Мир помощи» зарегистрирован в Самаре в июне 2016 года. Его президентом является Сергей Иванов. Согласно выписке из единого государственного реестра юридических лиц, основным видом деятельности НКО является предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам.

Благотворительный фонд «Детство каждому» зарегистрирован в Москве в ноябре 2015 года. Его президентом является Лилит Оганесян. Согласно выписке из ЕГРЮЛ, основным видом деятельности НКО является предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки.