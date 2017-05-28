Пензенский губернатор поздравил пограничников с профессиональным праздником Общество

Пенза, 28 мая 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поздравил пограничников с профессиональным праздником, который отмечается в воскресенье, 28 мая.

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«В этот праздничный день мы чествуем смелых, мужественных людей, которые с честью выполняли и выполняют важную и ответственную задачу — стоят на страже государственной границы Родины. В нашей памяти навсегда останутся славные имена героев, первыми вставших на пути захватчиков в грозные годы Великой Отечественной войны, самоотверженно оберегавших от врага родную землю — Алексея Ефимовича Махалина и Андрея Митрофановича Кижеватова», — отметил глава региона.

Он выразил уверенность в том, что молодые пограничники из Пензенской области, бережно сохраняя и приумножая традиции отважных земляков, будут также надежно обеспечивать охрану рубежей страны.

«Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях, новых свершений на благо Отчизны!» — цитирует губернатора пресс-служба облправительства.