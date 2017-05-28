20:03:14 Воскресенье, 28 мая
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы

Пензенский губернатор поздравил пограничников с профессиональным праздником

09:16 | 28.05.2017 | Общество

Печать

Пенза, 28 мая 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поздравил пограничников с профессиональным праздником, который отмечается в воскресенье, 28 мая.

Пензенский губернатор поздравил пограничников с профессиональным праздником

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В этот праздничный день мы чествуем смелых, мужественных людей, которые с честью выполняли и выполняют важную и ответственную задачу — стоят на страже государственной границы Родины. В нашей памяти навсегда останутся славные имена героев, первыми вставших на пути захватчиков в грозные годы Великой Отечественной войны, самоотверженно оберегавших от врага родную землю — Алексея Ефимовича Махалина и Андрея Митрофановича Кижеватова», — отметил глава региона.

Он выразил уверенность в том, что молодые пограничники из Пензенской области, бережно сохраняя и приумножая традиции отважных земляков, будут также надежно обеспечивать охрану рубежей страны.

«Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях, новых свершений на благо Отчизны!» — цитирует губернатора пресс-служба облправительства.
Актуальное
Читайте также
В Городищенском районе вскрыты нарушения бюджетного законодательства В Пензе пройдет выставка картин династии Макаровых
Пензенские выпускники 29 мая приступят к сдаче экзаменов в рамках основного этапа ЕГЭ Первые лица Пензы и области проголосовали на праймериз «Единой России»
В центральном парке Пензы пройдет акция против курения Мэр Пензы поздравил пограничников с профессиональным праздником
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама