Кувайцев поручил Ильину усилить контроль за ремонтом дорог в Пензе Общество

Пенза, 29 мая 2017. PenzaNews. Мэр Пензы Виктор Кувайцев поручил своему заместителю Юрию Ильину обеспечить строгий контроль за работой подрядчиков, осуществляющих ремонт проезжей части в рамках приоритетного проекта «Безопасные качественные дороги».

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«Чтобы подрядчики чувствовали свою ответственность и неотвратимость наказания за беспечность, необходимо усилить контроль со стороны департамента ЖКХ Пензы на участках, где осуществляется ремонт дорожного полотна», — сказал он, обращаясь к заместителю главы администрации города в ходе совещания в мэрии в понедельник, 29 мая.

По итогам инспекционных объездов в выходные дни Виктор Кувайцев высказал ряд замечаний по поводу методов укладки асфальта и установки бордюрного камня.

Как сообщает пресс-служба мэрии, также в ходе совещания он поручил первому замглавы администрации Пензы Сергею Волкову в целях повышения эффективности деятельности сотрудников принять меры по ужесточению дисциплины на рабочих местах.