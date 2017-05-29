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Кувайцев поручил Ильину усилить контроль за ремонтом дорог в Пензе

11:10 | 29.05.2017 | Общество

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Пенза, 29 мая 2017. PenzaNews. Мэр Пензы Виктор Кувайцев поручил своему заместителю Юрию Ильину обеспечить строгий контроль за работой подрядчиков, осуществляющих ремонт проезжей части в рамках приоритетного проекта «Безопасные качественные дороги».

Кувайцев поручил Ильину усилить контроль за ремонтом дорог в Пензе

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Чтобы подрядчики чувствовали свою ответственность и неотвратимость наказания за беспечность, необходимо усилить контроль со стороны департамента ЖКХ Пензы на участках, где осуществляется ремонт дорожного полотна», — сказал он, обращаясь к заместителю главы администрации города в ходе совещания в мэрии в понедельник, 29 мая.

По итогам инспекционных объездов в выходные дни Виктор Кувайцев высказал ряд замечаний по поводу методов укладки асфальта и установки бордюрного камня.

Как сообщает пресс-служба мэрии, также в ходе совещания он поручил первому замглавы администрации Пензы Сергею Волкову в целях повышения эффективности деятельности сотрудников принять меры по ужесточению дисциплины на рабочих местах.
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