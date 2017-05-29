Владимир Ельников покидает пост главного редактора РИАПО Общество

Пенза, 29 мая 2017. PenzaNews. Владимир Ельников покидает должность главного редактора ГАУ «Региональное информационное агентство Пензенской области» (РИАПО), которую он занимал с февраля 2017 года.

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По информации, которой располагает ИА «PenzaNews», соответствующее заявление о сложении с себя полномочий по собственному желанию руководитель государственного автономного учреждения написал на минувшей неделе на имя начальника департамента информполитики и СМИ региона Евгения Сиротского, поскольку ведомство является учредителем агентства.

Последним рабочим днем Владимира Ельникова в должности главного редактора РИАПО станет понедельник, 5 июня.

До этого времени он должен будет подготовить все необходимые документы, чтобы передать дела новому руководителю ГАУ, фамилия которого пока официально не называется.

Сам Владимир Ельников не стал комментировать ИА «PenzaNews» свое решение о сложении полномочий главного редактора проправительственного СМИ, а также информацию о том, кто может стать его преемником.

«Пока без комментариев», — сказал собеседник агентства.