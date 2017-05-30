Пресс-служба «Яндекс.Такси» немедленно отреагировала на инцидент с машинами в Пензе Общество

Пенза, 30 мая 2017. PenzaNews. Пресс-служба «Яндекс.Такси» немедленно отреагировала на произошедший утром во вторник, 30 мая, в Пензе инцидент, в результате которого 17 автомобилей были облиты черной краской.

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«Мы в курсе ситуации в Пензе и помогаем нашим партнерам — таксопаркам — минимизировать потери от неконкурентных действий», — сообщила ИА «PenzaNews» представитель пресс-службы «Яндекс.Такси» Дарья Тросникова.

Она отметила, что «Яндекс.Такси» сотрудничает только с легальными таксопарками и диспетчерскими службами, для которых пассажирские перевозки — это долгосрочный бизнес, а не сиюминутная выгода.

«У них есть все необходимые лицензии и разрешения на перевозки, они следят за состоянием, исправностью и внешним видом своих автомобилей, обеспечивают безопасность и комфорт пассажиров, придерживаются прозрачной тарифной политики. К сожалению, в том, чтобы рынок такси стал цивилизованным, а такси — доступным для всех горожан, заинтересованы не все, и Пенза не первый город, где наши партнеры сталкиваются с противодействием», — пояснила собеседница агентства.

По ее словам, таксопарк-партнер «Яндекс.Такси» в Пензе уже обратился в правоохранительные органы в связи с произошедшим инцидентом.