Губернатор поручил организовать выезд медбригад в жилой комплекс «Чистые пруды» под Пензой Общество

Пенза, 30 мая 2017. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев поручил министру здравоохранения Пензенской области Владимиру Стрючкову организовать выезд медицинских бригад в жилищный комплекс «Чистые пруды».

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«Владимир Викторович, организуйте работу выездных бригад по графику. И в этот, и другие районы — там, где у нас есть эта проблема, и мне доложите», — сказал Иван Белозерцев, комментируя коллективное обращение жителей, озвученное после его выступления с отчетом перед населением в пензенской областной филармонии во вторник, 30 мая.

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Глава региона напомнил, что реализацией программы «Жилье для российской семьи» на территории ЖК «Чистые пруды» занималось «Агентство ипотечного кредитования Пензенской области».

«Сейчас уже рассчитались со всеми прежними компаниями, которые, к сожалению, все неправильно там сделали, и сейчас там возбуждено уголовное дело. […] Из бюджета области я выделил денежные средства на достройку домов, […] и мы реанимировали этот проект. Он имеет хорошие перспективы», — отметил губернатор.

Иван Белозерцев добавил, что в перспективе планируется организовать детсад в пристрое школы.