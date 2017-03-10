Следствие по делу о махинациях при строительстве ЖК «Чистые пруды» практически завершено Криминал

Пенза, 10 марта 2017. PenzaNews. Расследование уголовного дела о мошеннических действиях, предположительно, совершенных руководством ООО «Соцжилпроект» при строительстве жилого комплекса «Чистые пруды» в Мокшанском районе Пензенской области, практически завершено. Об этом сообщил руководитель следственного управления СКР по региону генерал-лейтенант юстиции Олег Трошин.

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«14 млн. денежных средств вменяется директору ООО «Соцжилпроекта», — уточнил он в ходе пресс-конференции, состоявшейся в пятницу, 10 марта.

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Олег Трошин пояснил, что в настоящее время решается вопрос о предъявлении обвинения в окончательной редакции.

«И будем заканчивать это уголовное дело», — добавил он.

По словам руководителя регионального ведомства, в рамках данного уголовного дела следователи также исследуют несколько фактов, связанных с деятельностью «Агентства ипотечного кредитования Пензенской области».

«Но об этом пока рано», — отметил Олег Трошин.