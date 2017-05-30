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Пензенский губернатор рассказал о поддержке дольщиков, чьи дома никак не достроят

17:40 | 30.05.2017 | Общество

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Пенза, 30 мая 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев рассказал о мерах, которые принимают власти региона с целью ввода в эксплуатацию проблемных объектов долевого строительства, в рамках выступления с отчетом перед населением в филармонии во вторник, 30 мая.

Пензенский губернатор рассказал о поддержке дольщиков, чьи дома никак не достроят

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Первым эту тему в своем вопросе губернатору затронул председатель уличного комитета Ленинского района Михаил Горячев.

Как пояснил Иван Белозерцев, правительство области, в частности, обращается к другим компаниям, которые готовы достроить многоквартирные дома.

«Проблему, я уверен, мы до конца решим», — подчеркнул глава региона.

После этого свой вопрос Ивану Белозерцеву адресовал представитель инициативной группы дольщиков Андрей Косашев, по словам которого, к их дому на улице Ново-Казанской ни одна из строительных компаний не проявляет интереса.

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«Застройщик другой берет дом лишь в том случае, если он имеет какой-то финансовый интерес. Наш дом на улице Ново-Казанской продан «Пензастроем» полностью, и интереса для других застройщиков он не представляет абсолютно. Отсюда возникает вопрос: какую альтернативу выхода из этой ситуации видите Вы?» — поинтересовался он у губернатора.

Иван Белозерцев ответил, что организации, которые берут на себя обязательство достроить проблемный объект, получают дополнительные преференции.

«Это и земельные участки, и вопросы обеспечения инженерной инфраструктуры», — пояснил он.
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