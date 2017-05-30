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ФОТОРЕПОРТАЖ Отчет губернатора Ивана Белозерцева перед населением. Пенза, 30 мая 2017 г.

Пензенский губернатор предложил разработать программу поддержки женщин

18:29 | 30.05.2017 | Общество

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Пенза, 30 мая 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев предложил разработать региональную программу поддержки женщин.

Пензенский губернатор предложил разработать программу поддержки женщин

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В ходе ответа на вопросы, поступившие после выступления с отчетом перед населением в пензенской областной филармонии во вторник, 30 мая, глава региона обратил внимание на снижение количества детей в семьях.

«Сейчас старается молодежь сделать карьеру, […] купить хорошую машину, квартиру», — отметил он.

Иван Белозерцев пояснил, что в связи с этим родилась идея о разработке программы, которая объединит все эффективные формы поддержки рождаемости, работающие в регионе.

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«Я думаю, что и средства массовой информации могли бы в этом направлении активнее работать — [формировать] культ молодой красивой семьи, в которой рождаются красивые дети», — сказал губернатор.

Он высказал мнение, что крайне важно менять менталитет молодых семей.

«Один руководитель ко мне подошел, говорит: «Иван Александрович, у меня одни женщины работают […] по 30 лет, красивые, без мужей и нет ребенка. Давайте что-нибудь придумаем, чтобы они родили», — сказал Иван Белозерцев, чем вызвал бурную реакцию зала.

Он пригласил к обсуждению программы всех неравнодушных граждан, в особенности женщин.
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