Пензенский губернатор предложил разработать программу поддержки женщин Общество

Пенза, 30 мая 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев предложил разработать региональную программу поддержки женщин.

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В ходе ответа на вопросы, поступившие после выступления с отчетом перед населением в пензенской областной филармонии во вторник, 30 мая, глава региона обратил внимание на снижение количества детей в семьях.

«Сейчас старается молодежь сделать карьеру, […] купить хорошую машину, квартиру», — отметил он.

Иван Белозерцев пояснил, что в связи с этим родилась идея о разработке программы, которая объединит все эффективные формы поддержки рождаемости, работающие в регионе.

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«Я думаю, что и средства массовой информации могли бы в этом направлении активнее работать — [формировать] культ молодой красивой семьи, в которой рождаются красивые дети», — сказал губернатор.

Он высказал мнение, что крайне важно менять менталитет молодых семей.

«Один руководитель ко мне подошел, говорит: «Иван Александрович, у меня одни женщины работают […] по 30 лет, красивые, без мужей и нет ребенка. Давайте что-нибудь придумаем, чтобы они родили», — сказал Иван Белозерцев, чем вызвал бурную реакцию зала.

Он пригласил к обсуждению программы всех неравнодушных граждан, в особенности женщин.